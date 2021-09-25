Смертоносная бомбардировка: филиппинский боец эпично нокаутировал соперника в первом раунде (видео)

Джошуа Пасио уничтожил Йосуке Саруту серией мощных ударов.

Яркую победу одержал филиппинский боец смешанного стиля Джошуа Пасио на турнире Revolution Friday престижного промоушена ONE Championship. Его жертвой стал японец Йосуке Сарута.

Поединок завершился уже в первом раунде. Японец хотел ударить соперника ногой, но Пасио уклонился и ответил жестким ударом в подбородок. После этого филиппинец взялся безжалостно добивать Саруту, который уже не знал куда ему деваться с октагона. К счастью, рефери вмешался и остановил бой, чем спас японца он неизбежных травм.

Joshua Pacio WENT OFF on Yosuke Saruta to close the book on their epic trilogy! #ONERevolution #WeAreONE #ONEChampionship pic.twitter.com/JZSM2D1DxF — ONE Championship (@ONEChampionship) September 24, 2021

Это был уже третий поединок между Пасио и Сарутой, все завершились в пользу филиппинца.

На счету Пасио 20 побед и одно поражение в ММА. Сарута одержал 21 победу и 10 раз проиграл.

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что японский кикбоксер сумасшедшей "вертушкой" уничтожил соперника за 30 секунд.

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