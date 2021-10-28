Смертоносный нокаут: бельгийский боксер "вырубил" соперника сверхмощным ударом в челюсть (видео)

Узбекистанец Шокжахон Абдуллаев поднялся на ноги только с помощью рефери.
Чрезвычайно жестким нокаутом завершился поединок бельгийца Виктора Скелстраете с Узбекистаном Шокжахоном Абдуллаевым на чемпионате мира в Белграде (Сербия). Боксеры соревновались в весе до 86 кг.
В 1/32 финала Скелстраете одержал досрочную победу во втором раунде. Бельгиец провел быструю серию ударов с ближней дистанции, после чего разрушительным попаданием с правой в челюсть отправил Абдуллаева на канвас.
Рефери моментально остановил бой, присудив бельгийцу победу нокаутом. В свою очередь, узбекистанский боксер еще долго не мог встать на ноги. Только благодаря помощи рефери Абдуллаев покинул пределы ринга.
AIBA world championships day 3 #boxing— ⚜️ (@HH_boxing) October 27, 2021
BRUTAL KNOCKOUT
Victor Schelstraete absolute destroys Shohjahon Abdullaev pic.twitter.com/BTlHmlMLyC
Замедленный повтор нокаута
Правой толпой из нынешнего and KO— AIBA (@AIBA_Boxing) October 27, 2021
Cruiserweight (86kg)
Victor Schelstraete #AIBAWCHS2021 #boxing pic.twitter.com/OY8AtLqBax
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