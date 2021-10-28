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Смертоносный нокаут: бельгийский боксер "вырубил" соперника сверхмощным ударом в челюсть (видео)

Смертоносный нокаут: бельгийский боксер "вырубил" соперника сверхмощным ударом в челюсть (видео)

AIBA

Узбекистанец Шокжахон Абдуллаев поднялся на ноги только с помощью рефери.

Чрезвычайно жестким нокаутом завершился поединок бельгийца Виктора Скелстраете с Узбекистаном Шокжахоном Абдуллаевым на чемпионате мира в Белграде (Сербия). Боксеры соревновались в весе до 86 кг.

В 1/32 финала Скелстраете одержал досрочную победу во втором раунде. Бельгиец провел быструю серию ударов с ближней дистанции, после чего разрушительным попаданием с правой в челюсть отправил Абдуллаева на канвас.

Рефери моментально остановил бой, присудив бельгийцу победу нокаутом. В свою очередь, узбекистанский боксер еще долго не мог встать на ноги. Только благодаря помощи рефери Абдуллаев покинул пределы ринга.

Замедленный повтор нокаута

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