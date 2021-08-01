СМИ назвали вероятную причину, почему Шевченко ушел из сборной Украины

О мотивах такого решения можно только догадываться.

В первый день августа Андрей Шевченко шокировал футбольную общественность заявлением, что покидает пост главного тренера сборной Украины. Украинская ассоциация футбола (УАФ) до сих пор официально не сообщила об отставке 44-летнего специалиста.

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Между тем болельщики и журналисты не понимают, что могло стать причиной внезапного ухода тренера "сине-желтых". В соцсетях они активно делятся мыслями о сенсационной новости и обсуждают период работы Шевченко в сборной.

В СМИ же выдвигают разные версии неожиданного ухода Шевченко. Издание UA-Футбол, ссылаясь на собственные источники, утверждает, что таких причин как минимум две.

Во-первых, Шевченко не хочет потерять репутацию тренера во время отбора к ЧМ-2022. На старте квалификации сборная Украины трижды сыграла вничью, в частности с Казахстаном и Финляндией, что ухудшило ее шансы на попадание в финальную часть мундиаля.

Второй причиной является финансовый вопрос. По информации источника, Шевченко и его штаб остались недовольны бонусом за результат на Евро-2020. Учитывая выплаты УЕФА ассоциациям за выступления на Чемпионате Европы, Шевченко рассчитывал на большее вознаграждение. Напомним, на Евро-2020 сборная Украины заработала 16 миллионов евро - это восьмой результат на турнире.

Шевченко возглавлял "сине-желтых" с лета 2016 года. Его контракт действовал до конца 2022-го.

Под руководством Шевченко национальная команда провела 52 матча, в которых одержала 25 побед, 13 раз сыграла вничью и потерпела 14 поражений.

Как писал ТСН Проспорт, кроме Шевченко со сборной и ее болельщиками попрощался итальянский помощник наставника "сине-желтых" Андреа Мальдера.

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