СМИ назвали вероятную причину задержания Усика в аэропорту Кракова

Названа возможная причина задержания чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александра Усика в аэропорту польского Кракова.

Польский промоутер Анджей Василевский со ссылкой на промоутера украинского бокера Александра Красюка рассказал, что Усик автомобилем приехал из Киева в Краков и оттуда хотел лететь в тренировочный лагерь в Испании для подготовки к бою-реваншу с британцем Тайсоном Фьюри, который запланирован на 21 декабря в саудовском Эр-Рияде.

Однако работники аэропорта по непонятным причинам не захотели пускать на борт товарища Усика и затем задержали его. В ответ Александр отказался лететь самостоятельно и выступил против задержания друга, вследствие чего их обоих арестовали.

"Наши службы аэропорта без причины не хотели пускать его товарища в самолет. Трезвый, с документами. Усик отказался садиться в самолет и был задержан. Какой стыд! Я хорошо знаю Александра лично, всегда топовый, элегантный и уважающий закон", – добавил Василевский.

Издание ESPN, ссылаясь на собственный источник, утверждает, что в сообщении Василевского говорилось об Усике и его тренере Сергее Лапине, которых якобы не пустили на самолет в аэропорту Кракова из-за того, что работник авиакомпании оценил их состояние как "непригодное для полета".

Несмотря на попытки Усика объяснить, что с ними все в порядке и они просто устали после 14-часовой поездки из Киева, из-за языкового барьера и категоричной позиции боксера они были задержаны.

Лапин уже прокомментировал инцидент с задержанием. В сторис в Instagram он выложил видео и написал, что работники таможенного контроля "превысили свои полномочия".

Ранее сам Усик прокомментировал задержание в аэропорту Кракова. Ситуацию он назвал "недоразумением, которое быстро решилось". Также он записал видеообращение, где сообщил, что уже находится на свободе. Подробностей, что случилось, боксер не рассказал.

Напомним, поздно вечером 17 сентября Усык был задержан в аэропорту Кракова. Соответствующее видео выложил в соцсетях первый заместитель председателя комитета ВР по молодежи и спорту Жан Беленюк.

Жена боксера Екатерина прокомментировала задержание своего мужа словами "все хорошо, позже Александр все объяснит, ничего криминального".

Усика задержали и отпустили в Польше: что это было?

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