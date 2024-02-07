"Смогу биться с тремя Фьюри": Усик высказался о переносе поединка за звание "абсолюта"

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александр Усик прокомментировал срыв боя с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри, который должен был состояться 17 февраля.

Из-за травмы, которую "Цыганский король" получил во время спарринга, поединок перенесли на 18 мая . Место проведения боя не изменилось – украинец и британец сойдутся в ринге в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

"Я больше стал любить Фьюри после этого. Потому что это человек, который имеет мой четвертый пояс. Это человек, который помог мне стать знаменитым. Потому что мы, все люди, должны любить друзей, не друзей, знакомых, всех людей.

Прекрасно, когда ты вежливый, а не грязный. У меня даже не было никакого раздражения внутри. Никакого разочарования. Я просто оглянулся на всю проделанную мной работу – ранние подъемы, пробежки, плавание, спарринги, объем всего этого, и подумал о себе: "Ого, я сделал хорошую работу".

Тогда я подумал о том, сколько еще нужно тренироваться и сколько хорошей работы сделаю. Поэтому, когда с Божьей помощью я закончу всю эту работу, я смогу биться с тремя Тайсонами Фьюри. Мы можем сделать это одновременно или по одному в субботу, воскресенье, а затем в понедельник", – сказал Усик в интервью Sky Sports.

Напомним, во избежание повторного срыва поединка организаторы установили санкции, которые будут применены к Усику или Фьюри, если кто-то из них не выйдет в ринг 18 мая. Боксерам грозит огромный штраф в случае отказа биться в запланированную дату.

Победитель боя Усик – Фьюри станет первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

Последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому победитель боя между Усиком и Фьюри станет первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

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