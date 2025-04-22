Смотрите "Финал восьми" Кубка Украины по футзалу эксклюзивно на Киевстар ТВ

Все матчи "Финала восьми" Кубка Украины по футзалу будет эксклюзивно транслировать Киевстар ТВ

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С 24 по 27 апреля состоится решающая стадия Кубка Украины по футзалу. Все матчи будут эксклюзивно транслироваться на платформе Киевстар ТВ.

В "Финале восьми" Кубка Украины примут участие сильнейшие клубы страны, среди которых действующий чемпион "Ураган" (Ивано-Франковск), лидер сезона "Аврора" (Киев), амбициозные дебютанты и опытные претенденты. Все матчи будут доступны в плейлисте "Футзал.Экстра-лига".

Расписание матчей "Финала восьми" Кубка Украины 2024/25:

24 апреля – четвертьтьфиналы:

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11:00 – "Сухая Балка" (Желтые Воды) – "Энергия" (Львов)

13:30 – SkyUp Futsal (Киев) – "Любарт" (Луцк)

16:00 - "Ураган" (Ивано-Франковск) – "Сокол" (Хмельницкий)

18:30 – "Аврора" (Киев) – "Кардинал" (Ровно)

26 апреля – полуфиналы:

13:00 – победитель пары SkyUp / "Любарт" – победитель пары "Ураган" / "Сокол"

16:00 – победитель пары "Сухая Балка" / "Энергия" – победитель пары "Аврора" / "Кардинал"

27 апреля – финал:

14:00 – победители полуфиналов

К слову, с 3 мая стартуют четвертьфинальные серии плей-офф Экстра-лиги. Действующий чемпион – киевский "ХИТ" – будет бороться за третий подряд титул. Среди претендентов – "Аврора", "Сокол", "Энергия", "Ураган", SkyUp Futsal, а также новички высшего дивизиона – "Сухая Балка" и "Атлетик Футзал".

Следить за развитием событий можно только на Киевстар ТВ. Напомним, что доступ к просмотру контента предоставляется абонентам всех мобильных операторов и интернет-провайдеров.

Также на Киевстар ТВ можно будет просмотреть другие спортивные трансляции, в том числе 26 тур УПЛ: "Шахтер" – "Динамо", мини-футбол: Игры наций с участием сборной Украины, чемпионский бой Сергея Радченко против Кевина Лерены за титул WBC в бриджервейте и многое другое.

За всеми спортивными событиями на Киевстар ТВ следите в удобном разделе "Расписание" , где каждый найдет трансляцию по своему вкусу.