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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
18
Время на прочтение
2 мин

Смотрите "Финал восьми" Кубка Украины по футзалу эксклюзивно на Киевстар ТВ

Все матчи решающей стадии Кубка Украины по футзалу будут эксклюзивно транслироваться на платформе Киевстар ТВ.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Все матчи "Финала восьми" Кубка Украины по футзалу будет эксклюзивно транслировать Киевстар ТВ

Все матчи "Финала восьми" Кубка Украины по футзалу будет эксклюзивно транслировать Киевстар ТВ

С 24 по 27 апреля состоится решающая стадия Кубка Украины по футзалу. Все матчи будут эксклюзивно транслироваться на платформе Киевстар ТВ.

В "Финале восьми" Кубка Украины примут участие сильнейшие клубы страны, среди которых действующий чемпион "Ураган" (Ивано-Франковск), лидер сезона "Аврора" (Киев), амбициозные дебютанты и опытные претенденты. Все матчи будут доступны в плейлисте "Футзал.Экстра-лига".

Расписание матчей "Финала восьми" Кубка Украины 2024/25:

24 апреля – четвертьтьфиналы:

11:00 – "Сухая Балка" (Желтые Воды) – "Энергия" (Львов)

13:30 – SkyUp Futsal (Киев) – "Любарт" (Луцк)

16:00 - "Ураган" (Ивано-Франковск) – "Сокол" (Хмельницкий)

18:30 – "Аврора" (Киев) – "Кардинал" (Ровно)

26 апреля – полуфиналы:

13:00 – победитель пары SkyUp / "Любарт" – победитель пары "Ураган" / "Сокол"

16:00 – победитель пары "Сухая Балка" / "Энергия" – победитель пары "Аврора" / "Кардинал"

27 апреля – финал:

14:00 – победители полуфиналов

К слову, с 3 мая стартуют четвертьфинальные серии плей-офф Экстра-лиги. Действующий чемпион – киевский "ХИТ" – будет бороться за третий подряд титул. Среди претендентов – "Аврора", "Сокол", "Энергия", "Ураган", SkyUp Futsal, а также новички высшего дивизиона – "Сухая Балка" и "Атлетик Футзал".

Следить за развитием событий можно только на Киевстар ТВ. Напомним, что доступ к просмотру контента предоставляется абонентам всех мобильных операторов и интернет-провайдеров.

Также на Киевстар ТВ можно будет просмотреть другие спортивные трансляции, в том числе 26 тур УПЛ: "Шахтер" – "Динамо", мини-футбол: Игры наций с участием сборной Украины, чемпионский бой Сергея Радченко против Кевина Лерены за титул WBC в бриджервейте и многое другое.

За всеми спортивными событиями на Киевстар ТВ следите в удобном разделе "Расписание" , где каждый найдет трансляцию по своему вкусу.

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Дата публикации
Количество просмотров
18
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