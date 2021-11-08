"Сначала спорт, потом бизнес2, - новый бенефициар ФК "Металлист 1925" рассказал о планах команды.

Пять лет назад Харьков фактически потерял футбол. Из-за политической обстановки перестал существовать легендарный “Металлист” с почти полувековой историей и Харьков остался без футбольного клуба. Приложив максимум усилий, группа футбольных фанатов и бывших игроков “Металлиста” создала новый клуб -“Металлист 1925”, основными спортсменами которого стали выпускники академии распавшейся команды.

Не так давно новым конечным бенефициаром ФК «Металлист 1925» стала харьковская инвестиционная промышленная группа AES Group. О том ожидают ли клуб изменения, в чем будет заключаться стратегия развития и зачем бизнесу футбол, рассказал президент AES Group - Константин Валеулин.

Финансирование молодых клубов на начальных этапах является достаточно ресурсозатратным. Спонсорских и рекламных контрактов пока мало, трансфер игроков так же низкий, а о заработке с продаж телевизионных прав, билетов и атрибутики пока вообще речь не идёт. Почему компания AES Group решила вкладывать средства в заведомо неприбыльную сферу?

Речь о возврате каких-либо инвестиций не идёт с самого начала. Это наш осознанный вклад в город, спорт и завтрашний день. Почему для этого выбран именно “Металлист 1925” тоже легко понять. В 2016 году город остался без главного футбольного клуба.

Но люди не остались равнодушными. Жители Харькова собственными силами на волонтерских началах создали новый футбольный продукт, построенный на принципах коллективной работы. То есть клуб был создан на голом энтузиазме и патриотизме жителей. Это, возможно, прозвучит высокопарно, но поддержать такой клуб и помочь харьковскому футболу вернуть былую славу - это гордость для нас.

Чуть позже в Харькове снова появился клуб с названием “Металлист”. Несмотря на то, что он не имеет ничего общего с советским футбольным клубом, не исключено, что в сознании харьковчан он является его преемником и наследником побед. Вы не переживаете, что командам будет сложно отличаться друг от друга?

Сначала спорт, а потом бизнес – вот, в чем главное отличие «Металлиста 1925». Мы очень хотим сохранить особенность клуба, которая заключается в подходе, где ключевая ценность - болельщики, которые являются главными идеологами команды. Поэтому за уникальную идентичность “Металлиста 1925” мы точно не переживаем и с уважением относимся к нашим спортивным соперникам. Спорт - это соревнование, без соперников он был бы невозможен.

Команда достаточно быстро ворвалась в УПЛ. Как оцениваете игру футболистов в текущем сезоне?

Оценку игры футболистов должны давать прежде всего болельщики. Наши футболисты и главный тренер всегда очень самокритичны. При этом все мы понимаем, что это первый сезон клуба в высшей лиге и пока он демонстрирует объективно хороший стабильный результат.

О клубе в ближайшем будущем и его стратегию фактически ничего не известно. Есть ли у клуба конкретные цели и задачи на ближайшие 5 лет и какие они?

О целях клуба говорят ярче всего его результаты. Два года назад было объявлено о стремлении выйти в высший дивизион украинского футбола. Команде это удалось. Поэтому краткосрочная стратегия - закрепить этот результат, войдя в ТОП-5 футбольных клубов страны.

Что касается долгосрочной - мы занимаемся её созданием и это не вопрос одного дня. Для нас крайне важно, чтобы “Металлист 1925” стал полноценной спортивной экосистемой, которая соединит в себе работу с болельщиками, детьми, профессиональную подготовку юношей для основного состава и содействие развитию любительского футбола в городе. Поэтому сейчас мы переосмысливаем цели, миссию и роль клуба. И, не изменяя своим традициям, делаем это совместно с нашими болельщиками, которые ценят и уважают “Металлист 1925”.

Полностью интервью читайте на официальном сайте.

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