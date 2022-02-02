Снайперская точность: тренер "Баварии" ошарашил ударом в перекладину почти с центра поля (видео)

Не исключено, что мюнхенская команда смонтировала этот ролик.

Главный тренер "Баварии" Юлиан Нагельсманн произвел фурор своими навыками на тренировке мюнхенского клуба.

34-летний немецкий специалист решил не только раздавать указания подопечным, но и приобщиться к занятию. После отскока мяча от газона Нагельсманн первым касанием мощно пробил по воротам. Несмотря на то, что бил он почти из центрального круга, игровой снаряд попал точно в перекладину.

Видео шикарного удара пресс-служба мюнхенцев опубликовала у себя в соцсетях. Однако, ракурс, в котором было снято видео, позволяет предположить, что здесь не все было "чисто" - вероятно, "Бавария" решила подшутить и намеренно смонтировала этот шедевр.

Как бы то ни было, а получилось очень эффектно. Ролик быстро разлетелся соцсетями, всего в сутки его просмотрели почти 1,5 млн пользователей.

Нагельсман возглавил "Баварию" летом прошлого года. До этого он тренировал "Хоффенхайм" и "РБ Лейпциг".

Под руководством Юлиана мюнхенцы уже выиграли Суперкубок Германии. В Бундеслиге подопечные Нагельсманна лидируют после 20 туров, опережая дортмундскую "Боруссию" на 6 очков.

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