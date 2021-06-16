Снайперы были готовы вмешаться: парапланерист едва не лишился жизни за посадку на стадионе перед матчем Евро-2020

За несколько минут до начала игры едва не случилась трагедия.

Член Бундестага Йоахим Херрманн заявил, что парапланерист, приземлившийся на поле "Арена Мюнхен" перед началом матча 1-го тура группы F Евро-2020 между сборными Франции и Германии, мог лишиться жизни.

"На время проведения Евро-2020 был установлен полный запрет на полеты над "Ареной Мюнхен". Я полагаю, что "Гринпис" знает об этом.

Снайперы не стали вмешиваться из-за слова "Гринпис" на парашюте. Если бы полиция пришла к выводу о том, что это террористическая атака, то тогда пришлось бы заплатить за эту акцию жизнью.

Я могу лишь осудить "Гринпис" за неоднократное совершение столь безответственных поступков. Здесь нет никакой связи с защитой окружающей среды", - цитирует Херрманна Bild.

Также стало известно, что в результате акции парапланериста пострадало несколько человек. Они получили травмы вследствие падения креплений камеры, которую зацепил мужчина во время полета.

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Франция и Германия выступают в группе F, где их соперниками также являются команды Португалии и Венгрии.

В 1/8 финала выйдут 2 сильнейшие сборные каждого квартета и 4 обладателя лучших третьих мест.

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