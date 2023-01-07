СНБО ввел персональные санкции против футболиста-предателя Тимощука: что они предусматривают

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении российских и некоторых украинских культурных деятелей. Среди 119 наказанных человек оказался бывший капитан сборной Украины по футболу Анатолий Тимощук.

Соответствующее решение появилось на сайте президента.

Персональные санкции применены к Тимощуку сроком 10 лет. Ему запрещен въезд в Украину. Также он лишен всех государственных наград, не имеет права на получение в собственность земельных участков, блокированы все его активы – финансы, движимое и недвижимое имущество.

Напомним, с начала вооруженной агрессии России против Украины Тимощук никак не осудил действия оккупантов, а также продолжил работать в тренерском штабе санкт-петербургского "Зенита". В свою очередь, отец Анатолия, проживающий в Луцке, записался в терроборону города.

Тимощук был рекордсменом по количеству сыгранных матчей за сборную Украины (144). Однако 11 марта Анатолия официально вычеркнули из истории украинского футбола. Его лишили всех титулов, наград, почетных званий, тренерской лицензии и пожизненно запретили заниматься футбольной деятельностью на территории Украины. Также у Тимощука отобрали звание "Почетного гражданина города Луцк".

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