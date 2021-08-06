"Сниданок.Выхидный" покажет эксклюзивное интервью Жана Беленюк после возвращения с Олимпиады

Спортсмен посетит студии в прямом эфире.

В субботу, 7 августа, в прямом эфире в студии "Сниданку.Выхидный" эксклюзивно посетит Жан Беленюк, который завоевал "золото" в греко-римской борьбе на Олимпийских играх в Токио. Сейчас это единственная золотая медаль на Олимпиаде для Украины.

Украинец победил венгра Виктора Лоринца со счетом 5: 1 в финале. Беленюк отпраздновал победу воспалительным гопаком с флагом Украины, вызвав невероятную реакцию в социальных сетях. Спортсмен признался, что за несколько недель до соревнований получил травму и думал, что не сможет участвовать в Олимпиаде.

В прямом эфире "Сниданок.Выхидный" Жан Беленюк расскажет подробности участия в Олимпийских играх, какие эмоции испытывал после победы и о будущих спортивных планах.

В субботу ведущими "Сниданок.Выхидный" станут Валентина Хамайко и Александр Попов. Кроме того, в прямом эфире зрители смогут задать свои вопросы олимпийцев.

"Завтрак с 1 + 1" активно поддерживает украинских спортсменов на Олимпийских играх в Токио. По возвращении домой, спортсменки Элина Свитолина, Дарья Билодид и Ольга Харлан стали гостями прямого эфира программы.

Новости Украины; Жан Беленюк и Парвиз Насибов триумфально вернулись домой

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