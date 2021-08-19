Снова без Месси и Роналду: УЕФА объявил тройку номинантов на звание лучшего игрока года

Снова без Месси и Роналду: УЕФА объявил тройку номинантов на звание лучшего игрока года

Аргентинец и португалец - вне претендентов на награду второй год подряд.

УЕФА объявил тройку номинантов на звание лучшего игрока 2021 года.

На награду претендуют Жоржиньо ("Челси", Италия), Н'Голо Канте ("Челси", Франция) и Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити", Бельгия).

За пределами финальной тройки оказались:

4. Лионель Месси (ПСЖ, Аргентина, 148 очков)

5. Роберт Левандовски ("Бавария", Польша, 140)

6. Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ, Италия, 49)

7. Килиан Мбаппе (ПСЖ, Франция, 31)

8. Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити", Англия, 18)

9. Криштиану Роналду ("Ювентус", Португалия, 16)

10. Эрлинг Холанд ("Боруссия", Норвегия, 15)

Претенденты на награду определялись путем голосования тренеров сборных команд, участвовавших в Чемпионате Европы-2020, клубных наставников, команды которых играли на групповых стадиях Лиги чемпионов и Лиги Европы в сезоне-2020/21, и журналистов.

В прошлом году лучшим футболистом года по версии УЕФА был признан Левандовски.

Левандовски. Рекорд по числу завоеванных наград удерживает Роналду - он получал ее трижды.

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