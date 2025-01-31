Снова будет играть за родной клуб: Неймар официально вернулся на родину

Звездный бразильский форвард Неймар стал игроком "Сантоса".

Об этом бразильский клуб сообщил на официальных страницах в социальных сетях.

По информации портала Transfermarkt, контракт Неймара с Сантосом рассчитан до лета 2025 года.

32-летний бразилец присоединился к команде на правах свободного агента. В конце января этого года он досрочно покинул саудовский "Аль-Хиляль".

Отметим, что "Сантос" является родным клубом для Неймара. Именно здесь он начинал свою профессиональную карьеру, после чего в 2013 году перешел в "Барселону".

Неймар является самым дорогим игроком в истории футбола. В 2017 году он перешел из "Барселоны" в ПСЖ за рекордные 222 миллиона евро.

Затем летом 2023 года Неймар стал игроком "Аль-Хиляля". Саудовский клуб заплатил ПСЖ за его трансфер 90 миллионов евро без учета бонусов.

За все время Неймар провел всего 7 матчей (493 минуты) в футболке "Аль-Хиляля", забил один гол и отдал три ассиста.

В этом сезоне бразилец провел всего 2 поединка, в которых результативными действиями не отмечался. В октябре 2024 года он вернулся на поле после тяжелой травмы, из-за которой пропустил больше года. Но уже в начале ноября получил еще одно повреждение.

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