Снова доигрывали вдевятером: "Днепр-1" в экстра-таймах проиграл борьбу за Лигу конференций (видео)

Серебряный призер чемпионата Украины вслед за "Динамо" остался без еврокубковой осени.

"Днепр-1" потерпел поражение от словацкого клуба "Спартак" Трнава в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги конференций. Напряженная встреча завершилась со счетом 1:2 по итогам экстра-таймов.

Из-за полномасштабной войны, которую российские оккупанты ведут против Украины, номинально домашний для днепрян поединок состоялся в словацком городе Кошице.

В первом поединке со "Спартаком" днепровский клуб в меньшинстве спасся от поражения (1:1). После двух удалений украинской команде пришлось завершать встречу вдевятером.

Ответный матч начался для вице-чемпиона Украины неудачно. Уже на третьей минуте днепряне пропустили – Эрик Даниэль завершил контратаку словацкой команды ударом мимо голкипера.

На старте второго тайма "Днепр-1" сравнял счет. На 61-й минуте аргентинский защитник трнавского клуба Николас Горосито нанес удар под перекладину собственных ворот после подачи с левого фланга от Сергея Горбунова.

Основное время матча завершилось вничью, поэтому игра перешла в экстра-таймы. На 99-й минуте днепряне остались в меньшинстве – прямую красную карточку за опасный подкат получил Руслан Бабенко.

На старте второго овертайма клуб из Трнавы вырвался вперед – Мартин Буката первым среагировал на отскок в штрафной "Днепра-1" и отправил мяч в ворота.

На 108-й минуте в составе днепровского клуба произошло еще одно удаление – Олег Горин, который семью минутами ранее вышел на замену, попал локтем в лицо сопернику, за что арбитр показал ему вторую желтую карточку.

Завершая второй подряд матч вдевятером, команде Валерия Городова не удалось организовать финальный штурм ворот "Спартака". Днепряне проиграли словацкому клубу 2:3 по сумме двух встреч и вылетели из еврокубков.

Обзор матча

Напомним, "Днепр-1" начинал нынешний евросезон со 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов, где уступил греческому "Панатинаикосу" (1:3, 2:2), а затем проиграл чешской "Славии" в 3-м раунде отбора Лиги Европы (0:3, 1:1).

Читайте также:

"Динамо" во второй раз проиграло "Бешикташу" и попрощалось с еврокубками (видео)

"Заря" оформила камбэк и сенсационно победила "Славию", но вылетела в Лигу конференций (видео)

"Шахтер" узнал соперников в групповом раунде Лиги чемпионов