Снова изменили решение: "Барселона" уволила Хави и уже нашла нового главного тренера

"Барселона" приняла решение уволить главного тренера команды Хави.

Об этом сообщается на официальном сайте "сине-гранатовых".

Пезидент клуба Жоан Лапорта во время встречи сообщил Хави о том, что он не продолжит работать на посту наставника "блаугранас" в следующем сезоне.

Отметим, что Хави объявил о намерениях покинуть пост главного тренера "Барселоны" в январе этого года после поражения от "Вильярреала" (3:5) в матче 22 тура Ла Лиги. Однако в конце апреля Лапорт встретился с испанским специалистом, после чего объявил, что он продолжит возглавлять команду в следующем сезоне.

Однако в итоге руководство каталонского клуба все же решило отправить Хави в отставку. По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, новым главным тренером "Барселоны" в ближайшее время станет немец Ханс-Дитер Флик.

Хави возглавил "Барселону" в ноябре 2021 года. Во главе каталонского клуба он в сезоне-2022/23 стал чемпионом Испании и выиграл Суперкубок страны.

Нынешний сезон "сине-гранатовые" завершат на втором месте в турнирной таблице Ла Лиги. Также каталонцы впервые за четыре сезона дошли до четвертьфинала Лиги чемпионов.

Последним местом работы Флика была сборная Германии, которую он возглавлял с 2021 по 2023 год. До этого он в течение трех лет тренировал "Баварию", выиграв с ней Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, Клубный чемпионат мира, Кубок Германии, Суперкубок Германии и дважды – чемпионат Германии.

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