Снова переписал историю: Роналду побил мировой рекорд по голам в национальных чемпионатах

Португалец обошел легендарных Йозефа Бицана и Ференца Пушкаша.
Звездному форварду "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду покорилось очередное выдающееся достижение.
38-летний нападающий стал лучшим бомбардиром в истории национальных чемпионатов, сообщает Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS).
В последнем матче чемпионата Саудовской Аравии против "Аль-Шабаба" португалец офомил дубль. Эти голы стали для него 516-м и 517-м в национальных лигах.
Таким образом, Роналду по голам в национальных чемпионатах опередил легендарных Йозефа Бицана и Ференца Пушкаша, которые длительное время удерживали рекорд, имея по 515 мячей в своем активе.
Ближайшим преследователем Криштиану среди тех, кто еще не завершил карьеру, является форвард "Интера" Майами Лионель Месси. На счету аргентинца 496 голов и четвертая строчка в историческом рейтинге лучших бомбардиров национальных первенств.
Лучшие бомбардиры в истории национальных чемпионатов: топ-5
1. Криштиану Роналду – 517 голов (2002 – до сих пор)
2. Йозеф Бицан – 515 голов (1931-1955)
2. Ференц Пушкаш – 515 голов (1943-1966)
4. Лионель Месси – 496 голов (2004 – до сих пор)
5. Имре Шлоссер – 417 голов (1906-1927)
Добавим, что Роналду забил свои 517 голов в 5 разных лигах. Он отмечался в Португалии ("Спортинг" – 3), Англии ("Манчестер Юнайтед" – 103), Испании ("Реал" Мадрид – 311), Италии ("Ювентус" – 81) и Саудовской Аравии ("Аль-Наср" – 19).
Читайте также:
Воссоединился с Моуринью: звездный форвард "Челси" Лукаку официально нашел новый клуб
"Динамо" и "Шахтер" получили соперников: результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка Украины
"Интер" Майами с Месси впервые не сумел победить – аргентинец прервал свою результативную серию