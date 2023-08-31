Снова переписал историю: Роналду побил мировой рекорд по голам в национальных чемпионатах

Звездному форварду "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду покорилось очередное выдающееся достижение.

38-летний нападающий стал лучшим бомбардиром в истории национальных чемпионатов, сообщает Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS).

В последнем матче чемпионата Саудовской Аравии против "Аль-Шабаба" португалец офомил дубль. Эти голы стали для него 516-м и 517-м в национальных лигах.

Таким образом, Роналду по голам в национальных чемпионатах опередил легендарных Йозефа Бицана и Ференца Пушкаша, которые длительное время удерживали рекорд, имея по 515 мячей в своем активе.

Ближайшим преследователем Криштиану среди тех, кто еще не завершил карьеру, является форвард "Интера" Майами Лионель Месси. На счету аргентинца 496 голов и четвертая строчка в историческом рейтинге лучших бомбардиров национальных первенств.

Лучшие бомбардиры в истории национальных чемпионатов: топ-5

1. Криштиану Роналду – 517 голов (2002 – до сих пор)

2. Йозеф Бицан – 515 голов (1931-1955)

2. Ференц Пушкаш – 515 голов (1943-1966)

4. Лионель Месси – 496 голов (2004 – до сих пор)

5. Имре Шлоссер – 417 голов (1906-1927)

Добавим, что Роналду забил свои 517 голов в 5 разных лигах. Он отмечался в Португалии ("Спортинг" – 3), Англии ("Манчестер Юнайтед" – 103), Испании ("Реал" Мадрид – 311), Италии ("Ювентус" – 81) и Саудовской Аравии ("Аль-Наср" – 19).

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