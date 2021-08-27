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Снова проиграла россиянке: Магучих стала второй на этапе Бриллиантовой лиги в Лозанне (видео)

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Снова проиграла россиянке: Магучих стала второй на этапе Бриллиантовой лиги в Лозанне (видео)

Associated Press

Наша соотечественница уступила в упорной борьбе.

Бронзовая призерка Олимпиады в Токио украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих заняла второе место на этапе Бриллиантовой лиги в швейцарской Лозанне.

19-летняя днепрянка не смогла взять высоту 2,01 метра. Она снова уступила россиянке Марии Ласицкене, которой также проиграла на Олимпийских играх-2020.

Представительница РФ опередила Ярославу лишь за счет того, что смогла взять высоту 1,98 метра с первой попытки. Магучих она покорилась только с третьего раза.

Близко к пьедесталу подобрались также украинки Ирина Геращенко и Юлия Левченко. Первая показала 4-й результат, а вторая - 6-й.

Напомним:

  • Магучих попала под шквал критики из-за фото с Ласицкене, которые были сделаны после завершения соревнований в секторе для прыжков на Олимпийских играх.
  • Эти кадры вызвали большие дискуссии в Украине, а Магучих попала под критику за фото с россиянкой, которая в 2018 году была доверенным лицом президента РФ Владимира Путина на выборах главы государства.
  • Магучих также является младшим лейтенантом Вооруженных сил Украины. В то же время Ласицкене - капитан Вооруженных сил РФ.
  • Ранее в защиту Ярославы стал каратист Станислав Горуна, заявив, что "спорт - вне политики".
  • Борец греко-римского стиля и народный депутат Жан Беленюк, который принес Украине единственную золотую медаль на Олимпийских играх-2020, вступился за Магучих и призвал не травить "19-летнего ребенка".
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