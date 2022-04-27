Снова разгром: сборная Украины U-18 выиграла второй подряд матч на чемпионате мира по хоккею

Снова разгром: сборная Украины U-18 выиграла второй подряд матч на чемпионате мира по хоккею

Юношеская сборная Украины по хоккею (U-18) одержала вторую победу на чемпионате мира в Дивизионе 1В, который проходит в Италии.

"Сине-желтые" блестяще начали турнир, уничтожив в своем стартовом поединке команду Польши со счетом 6:1. А во втором противостоянии наша команда встретилась с хозяевами соревнований - итальянцами.

Матч завершился разгромной победой украинских хоккеистов со счетом 6:3 .

Начало встречи было неудачным для украинцев - хозяева дважды поразили ворота нашей команды. Однако еще до завершения первого периода "сине-желтые" отыграли одну пропущенную шайбу.

В начале второго периода итальянцы снова увеличили свое преимущество до двух шайб. И все же второй период стал переломным в этой встрече - украинцы ответили своими 4 шайбами, что поставило команду Италии в затруднительное положение.

В заключительном периоде Украина забросила еще одну шайбу и поставила точку в этом поединке.

Чемпионат мира U-18. Дивизион 1В

Италия U-18 Украина U18 – 3:6 (2:1; 1:4; 0:1)

Шайбы: 1:0 Лучиано Зандеджакомо (Матиас Каслунгер), 05:35; 2:0 Томми Перделлер, 08:33; 2:1 Никита Сидоренко (Илья Дубский - меньш.), 14:07; 3:1 Альбис Олмо, 20:45; 3:2 Демьян Тыченко, 21:56; 3:3 Антон Яцишин (Сергей Стецюра), 22:35; 3:4 Сергей Стецюра, 25:31; 3:5 Никита Сидоренко (буллит), 31:43; 3:6 Михаил Ковальчук (Демьян Тыченко), 43:57.

Турнирная таблица

Украина U-18 - 6 очков (2 победы) Венгрия U-18 - 6 очков (2 победы) Словения U-18 - 3 очка (1 победа, 1 поражение) Италия U-18 - 3 очка (1 победа, 1 поражение) Австрия U-18 - 0 очков (2 поражения) Польша U-18 - 0 очков (2 поражения)

Для того чтобы вернуться в Дивизион 1А, украинской сборной нужно занять первое место в группе. Команда, завершающая выступление на последней позиции, переходит в низший класс - ІІА.

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