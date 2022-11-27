Международная федерация футбола не будет наказывать Гаэля Ондуа, который выступает на ЧМ-2022 с флагом страны-агрессора.

Пресс-секретарь ФИФА Джованни Марти прокомментировал решение полузащитника сборной Камеруна Гаэля Ондуа играть на чемпионате мира-2022 с российским флагом на бутсах.

По его словам, Дисциплинарному комитету ФИФА известно об инциденте с бутсами Ондуа, однако никакие санкции к камерунцу не будут применены.

"Могу вам сказать, что Дисциплинарный комитет об этом знает, но здесь нет проблемы, потому что он вырос в России. Он из Камеруна и России, и это лишь флаг его страны. У него двойное гражданство", – заявил Марти в комментарии норвежскому. изданию NRK.

Ондуа родился в Африке, но вырос в стране-агрессоре, ведь отец работал в посольстве Камеруна в Москве. Футболист имеет двойное гражданство – Камеруна и РФ. В начале 2022 года собирался выступать за сборную России, но после того как агрессоров выбросили из международного футбола согласился на вызов от сборной Камеруна.

Интересно, что в декабре 2017 года Ондуа подписал контракт с луганской "Зарей". Однако уже в марте 2018-го он покинул украинскую команду, не сыграв за нее ни одного матча. Следующим его клубом стал российский "Анжи". Сейчас 27-летний полузащитник выступает за немецкий "Ганновер".

Ранее Ондуа позорно оправдался за то, что играет на Мундиале в бутсах с флагом страны-агрессора.

Напомним, ФИФА не в первый раз демонстрирует свое лояльное отношение к российским оккупантам. Например, организация продала стране-агрессору права на трансляцию матчей ЧМ-2022, пока украинцы ежедневно гибнут и страдают от террора, который устраивает РФ.

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