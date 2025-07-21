"Снова сдался": Чисора рассказал, почему Дюбуа проиграл Усику в реванше

Усик – Дюбуа / © instagram.com/queensberrypromotions

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Британский боксер супертяжелого веса Дерек Чисора поделился своими мыслями по поводу боя за звание "абсолюта" между Александром Усиком и Даниелем Дюбуа, в котором украинец нокаутировал своего соперника.

Дерек раскритиковал своего соотечественника, заявив, что Дюбуа сдался еще до начала поединка с украинцем.

"Дюбуа сдался. Снова. Он сдался, когда вышел на ринг, потому что не использовал свой двойной джеб.

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Он не охотился на Усика так, как на Джошуа. Мы пришли посмотреть, как он сходит с ума, а он этого не делал. Он сдерживался. Мы хотели, чтобы он сошел с ума. Все были за Дюбуа. Все было для его победы", – сказал Чисора для Seconds Out .

Добавим, что Чисора после победы Усика над Дюбуа опубликовал остроумное видео с украинцем, в шутливой форме попросив Александра прекратить бить его соотечественников.

После победы над Дюбуа в реванше украинец назвал потенциальных соперников для своего следующего боя. Среди них был и Чисора.

Также Усик провел дуэль взглядов с блогером Джейком Полом, выразив готовность провести поединок по правилам ММА.

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В ночь на 20 июля Усик в пятом раунде нокаутировал Дюбуа в главном поединке вечера бокса, который состоялся на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Украинец защитил пояса WBA, WBO, WBC и IBO, а также завоевал титул IBF, которым владел британец.

На нашем сайте можно просмотреть видеообзор боя-реванша Усик – Дюбуа.

Усик в третий раз в карьере завоевал звание абсолютного чемпиона мира. Сначала он собрал все пояса в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), а затем дважды – в хевивейте.

Теперь в послужном списке 38-летнего Усика 24 победы (15 – нокаутом) в 24 поединках на профессиональном ринге.

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На счету 27-летнего Дюбуа 22 победы (21 – нокаутом) и три поражения в 25 поединках.

Ранее сообщалось, что Дюбуа прокомментировал поражение от Усика в реванше. Неудачу своего подопечного также прокомментировали тренер, промоутер и отец Даниеля, который щедро расхвалил украинца.

Напомним, на победу Усика в реванше с Дюбуа уже отреагировали Леннокс Льюис, Тайсон Фьюри и Владимир Кличко.