Снова травма: тренер "Жироны" озвучил сроки восстановления Цыганкова

Главный тренер "Жироны" Мичел Санчес рассказал, на сколько украинский вингер команды Виктор Цыганков выбыл из-за травмы.

По его словам, Виктор имеет повреждение приводящей мышцы, а на восстановление украинцу понадобится три недели.

"Мы участвуем в трех турнирах и мне нужны все игроки. Эти десять дней очень важны для нас. Речь идет о том, чтобы остаться в борьбе в трех турнирах. Мне нужно, чтобы все были в лучшей форме. У Цыганковая травма приводящей мышцы, он пропустит три недели", – цитирует Мичела издание As.

Таким образом, Виктор пропустит ближайшие матчи "Жироны": против "Логроньеса" в Кубке Испании, "Ливерпуля" в Лиге чемпионов, а также "Реала", "Мальорки" и "Вальядолида" в Примере.

Отметим, что Цыганков только недавно залечил травму, однако последний поединок своей команды против "Вильяреала" снова пропустил из-за повреждения.

В этом сезоне 27-летний украинец сыграл в 10 матчах (663 минуты на поле) за каталонский клуб во всех турнирах, отличившись голом и ассистом.

Сейчас "Жирона" с 22 очками после 15 туров занимает восьмое место в Ла Лиге. В Лиге чемпионов команда Цыганкова идет на 30-й строчке в общей турнирной таблице, набрав за пять матчей всего 3 балла.

Читайте также:

"Жирона" без Цыганкова совершила камбэк и вырвала очко против "Вильярреала" в Ла Лиге (видео)

Ла Лига: результаты матчей 15-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

"Реал" без Лунина одержал уверенную победу и вплотную приблизился к "Барселоне" в Примере (видео)