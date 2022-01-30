Снова тренер: в составе олимпийской сборной Украины зафиксировали еще один случай COVID-19

Снова тренер: в составе олимпийской сборной Украины зафиксировали еще один случай COVID-19

В этот раз потеря произошла в тренерском штабе женской команды.

В тренерском штабе сборной Украины по биатлону зафиксирован еще один случай COVID-19.

Как сообщает biathlon.com.ua, положительный тест на коронавирус сдал Игорь Ященко, помощник Уроша Велепеца в женской команде.

В этой связи специалист отправился на самоизоляцию и не сможет заниматься подготовкой команды к началу Олимпийских игр-2022 в Пекине.

Отмечается также, что сегодня Ященко сдаст ПЦР-тест.

Напомним, что коронавирус обнаружили у главного тренера мужской команды Юрая Санитры. Он отправился на самоизоляцию.

Олимпийские игры-2022 состоятся с 4 по 20 февраля. Все самое важное, что стоит знать о предстоящих соревнованиях в столице Поднебесной, читайте в нашем материале .

. Во время зимней Олимпиады в Пекине будут проводиться соревнования по 15 дисциплинам в семи видах спорта. Новые дисциплины появятся в бобслее, шорт-треке, лыжном фристайле, прыжках с трамплина и сноуборде;

Всего разыграют 109 комплектов медалей.

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