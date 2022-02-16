Снова в строю: Миколенко вернулся к тренировкам с "Эвертоном"

Снова в строю: Миколенко вернулся к тренировкам с "Эвертоном"

Украинский футболист готовится с командой к следующему матчу.

Украинский защитник английского "Эвертона" Виталий Миколенко возобновил тренировки в общей группе команды.

Радостным известием поделился официальный сайт мерсисайдского клуба.

Последние два поединка "ирисок" против "Ньюкасла" и "Лидса" 22-летний украинец пропустил из-за положительного теста на коронавирус.

В последний раз Миколенко выходил на поле 5 февраля, когда провел 73 минуты в матче против "Брентфорда" в Кубке Англии, в котором "ириски" одержали уверенную победу - 4:1.

Таким образом, у Миколенко есть шансы снова сыграть за "Эвертон" уже в выездном матче 26-го тура АПЛ против "Саутгемптона", запланированном на 19 февраля. Начало встречи - в 17:00 по киевскому времени.

Миколенко в январе перебрался в "Эвертон" из киевского "Динамо", подписав контракт до июня 2026 года. За футболиста сборной Украины "мерсисайдцы" заплатили "Динамо" около 23,5 миллиона евро.

В составе нового клуба Виталий уже провел три поединка, результативными действиями не отличался.

После 22 сыгранных встреч "ириски" занимают 16-ю строчку в АПЛ, набрав 22 балла.

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