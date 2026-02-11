Снова вышел в "шлеме памяти": Гераскевич стал самым быстрым на тренировке Олимпиады-2026

Владислав Гераскевич / © Associated Press

Реклама

Украинский слелетонист Владислав Гераскевич стал самым быстрым на официальной тренировке 11 февраля на Олимпийских играх-2026.

27-летний украинец показал лучшее время среди вышедших на трассу спортсменов – 56,70 секунды. Ближайшего преследователя, китайца Линь Циньвея, наш соотечественник опередил на 0,04 секунды.

Тренировку пропустил британец Мэтт Вестон, а также немцы Аксель Юнг, Кристофер Гротгер и Феликс Кайзингер.

Реклама

Соревнования по скелетону на Играх-2026 стартуют 12 февраля, а медали разыграют 13 февраля.

Отметим, что 11 февраля Гераскевич снова вышел на тренировку в "шлеме памяти" с фото убитых россиянами украинских спортсменов, несмотря на запрет от Международного олимпийского комитета (МОК) и риск дисквалификации.

Владислав Гераскевич / © Associated Press

Ранее сообщалось, что на запрет Гераскевичу выступать на Олимпиаде-2026 в шлеме с фото убитых россиянами украинских спортсменов отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

Национальный олимпийский комитет Украины обратился в МОК с просьбой разрешить Владиславу выступить на Олимпийских играх-2026 в "шлеме памяти", но все равно получил отказ.

Реклама

МОК пошел только на частичный компромисс и вместо "шлема памяти" разрешил Гераскевичу носить черную повязку или ленту.

В ответ Владислав подчеркнул, что продолжит одевать этот шлем на всех тренировках, а также в соревновательный день.

Отметим, что Гераскевич был знаменосцем сборной Украины на церемонии открытия Олимпиады-2026.

Зимние Олимпийские игры-2026 продлятся с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Всего будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.

Реклама

Украину на XXV зимней Олимпиаде представляют 46 атлетов, которые борются за медали в 11 видах спорта. После четвертого соревновательного дня "сине-желтые" остаются без наград.

Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали – фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.