Снукеристу с украинскими корнями запретили надеть сине-желтый флаг на чемпионате мира

На чемпионате мира по снукеру британцу Джеку Лисовски запретили надеть бейдж с украинским флагом.

30-летний Лисовски родился в Великобритании, но имеет украинские корни. В ходе турнира он решил поддержать Украину в борьбе с российскими оккупантами.

Однако организаторы соревнований не дали ему нацепить бейдж с сине-желтым флагом, аргументировав это тем, что Джек не является украинцем.

Они объяснили соответствующее решение тем, что турнир по снукеру нельзя использовать как "политическую платформу". В то же время организаторы заявили, что на это имеют право только украинские участники соревнований - на турнире выступал 16-летний Юлиан Бойко, прекративший выступления во втором раунде.

"Все в этой комнате точно поддерживают Украину, так почему, черт возьми, я не могу носить флаг? Это то, что близко моему сердцу. Мой дедушка - украинец, мой папа был там. Мне очень грустно из-за того, что там происходит.

Я пытался носить флажок во время чемпионата мира. Но мне сказали, что я не имею права, если я не украинец. У меня есть немного украинского, но вроде бы этого было недостаточно, поэтому пришлось снять значок с жилета. Я играл с флажком на нескольких турнирах, я хочу его носить, но мне не разрешили. Пытался получить разрешение. Если я выиграю у Робертсона, я буду размахивать флагом на арене", - цитирует Лисовски BBC.

Snooker player Jack Lisowski был защищен от погашения tribute на Украину с Украиной flag на World Snooker Championships в Шеффилде как организаторы должны быть его политическим statemment … 6r1WPZQeiA pic.twitter.com/N8MJJ2ao1N — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) 21 апреля 2022

Ранее сообщалось, что сборная Украины проведет благотворительный шахматный матч с Норвегией. Вырученные средства будут направлены украинцам, пострадавшим от войны с Россией.

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