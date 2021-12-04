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"Снял паутину": Малиновский отметился шедевральным голом в Серии А (видео)

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"Снял паутину": Малиновский отметился шедевральным голом в Серии А (видео)

twitter.com/Atalanta_BC

Это уже его третье взятие ворот.

Украинский футболист итальянской "Аталанты" Руслан Малиновский отметился невероятным мячом в выездном поединке 16-го тура Серии А против "Наполи".

28-летний полузащитник "бергамасков" появился в этой встрече в стартовом составе, а уже на седьмой минуте создал настоящий шедевр. Малиновскому удался роскошный выстрел в "девятку" ворот хозяев после передачи от одноклубника.

Вашему вниманию видео с этим безумным выстрелом украинца.

Отметим, что в этом поединке продолжается перерыв — счет после первых 45 минут 1:1. На гол от Малиновского неаполитанцы ответили точным ударом Петра Зелинского, который был забит на 40 минуте.

  • В этом сезоне на счету Руслана уже 19 игр во всех турнирах, три забитых мяча и один ассист.

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