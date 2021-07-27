Сняла проклятие: Костевич поделилась впечатлениями после завоевания олимпийской медали в Токио

Елена в паре с Олегом Омельчуком принесла Украине третью награду на Играх-2020.

Новоиспеченная призер Олимпийских игр-2020 Елена Костевич прокомментировала свой успех в соревнованиях по пулевой стрельбе. 36-летняя спортсменка в паре с Олегом Омельчуком выиграла "бронзу" в стрельбе из пневматического пистолета (дистанция 10 м).

"Мы долго и упорно шли к этой награде. И сегодня все же был нелегкий день - удача сменяла неудачу и наоборот. Олег - большой молодец и эта награда для нас очень ценна. Как "золото", - цитирует Костевич сайт НОК Украины.

НОК Украины

Добавим, что Костевич - стала первой спортсменкой, которая несла флаг Украины на Олимпийских играх, а затем смогла завоевать награду. На предыдущих шести летних и семи зимних Олимпиадах знаменосцы Украины всегда возвращались домой без медалей.

Елена же заявила, что никогда не верила в так называемое "проклятие знаменосца" и имела честь нести флаг Украины на церемонии открытия соревнований.

"Говорили, что знаменосец не может добыть медаль. Я никогда не верила в это. Имела большой честью нести флаг своего государства и счастлива, что нам удалось завоевать эту награду для страны", - сказала Костевич.

Associated Press

Associated Press

Также спортсменка поблагодарила своего партнера Омельчука, тренеров и команду, которая была рядом на пути к медали Олимпийских игр. А также всю Украину, которая поддерживает "сине-желтых" во время соревнований в Токио.

Associated Press

Напомним, Костевич была близка к медали и в личных соревнованиях в стрельбе из пистолета на 10 м, но в финале заняла четвертое место.

Это уже третья медаль в копилке сборной Украины на Олимпиаде в Токио, ранее бронзовые награды завоевали дзюдоистка Дарья Билодид и фехтовальщик Игорь Рейзлин.

Олимпийские игры-2020 в Токио продлятся до 8 августа.

Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта.

Следите за результатами украинцев на Олимпиаде-2020 за 27 июля в нашей онлайн-трансляции.

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