Сняли с чемпионата Европы: украинская фигуристка получила положительный тест на COVID-19

Сняли с чемпионата Европы: украинская фигуристка получила положительный тест на COVID-19

Андрийчук должна была заменить Шаботову.

Украинская фигуристка Мария Андрейчук пропустит чемпионат Европы по фигурному катанию, который проходит в Таллинне (Эстония).

Как сообщил руководитель делегации Украины на ЧЕ-2022 Даниль Амирханов, украинка сдала положительный тест на COVID-19.

"По правилам, участники чемпионата ежедневно сдают тесты на ковод. Результат Марии оказался положительным и она была исключена из списка участников", — цитирует Амирханова Федерация фигурного катания Украины.

Фигуристка за несколько дней до чемпионата Европы заменила Анастасию Шаботову, которая не смогла поучаствовать в соревнованиях из-за состояния здоровья.

Соревнования в Таллине закончатся 15 января.

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