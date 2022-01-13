Сняли с чемпионата Европы: украинская фигуристка получила положительный тест на COVID-19

Андрийчук должна была заменить Шаботову.
Украинская фигуристка Мария Андрейчук пропустит чемпионат Европы по фигурному катанию, который проходит в Таллинне (Эстония).
Как сообщил руководитель делегации Украины на ЧЕ-2022 Даниль Амирханов, украинка сдала положительный тест на COVID-19.
"По правилам, участники чемпионата ежедневно сдают тесты на ковод. Результат Марии оказался положительным и она была исключена из списка участников", — цитирует Амирханова Федерация фигурного катания Украины.
- Фигуристка за несколько дней до чемпионата Европы заменила Анастасию Шаботову, которая не смогла поучаствовать в соревнованиях из-за состояния здоровья.
- Соревнования в Таллине закончатся 15 января.
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