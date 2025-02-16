Сняли с поезда и доставили в ТЦК: баскетболиста сборной Украины не выпустили на матчи отбора ЧЕ

Несмотря на бронирование от мобилизации, Владимир Конев не смог выехать за границу, чтобы помочь национальной команде в решающих поединках квалификации на Евробаскет.

Баскетболиста "Днепра" и сборной Украины Владимира Конева не выпустили за границу на заключительные матчи квалификации чемпионата Европы-2025.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook президент БК "Днепр" Валерий Кондратьев.

35-летний Конев, имея бронирование от мобилизации, отправился в Латвию, чтобы помочь национальной команде в решающих поединках против Словении и Португалии. Однако по неизвестным причинам игрока сняли с поезда и доставили в луцкий ТЦК.

"Чемпионат Украины по баскетболу берет паузу в связи с решающими матчами отбора в финальную часть чемпионата Европы. Лучшие игроки БК "Днепр" – Владимир Конев и Даниил Сыпало – имея бронь от Министерства молодежи и спорта, отправились в Латвию на отборочные поединки. Однако по неизвестным причинам Конева сняли с поезда и доставили в ТЦК в Луцке для выяснения обстоятельств.

Обращаюсь к министру молодежи и спорту Матвею Бидному, председателю НОК Вадиму Гутцайту, генеральному секретарю ФБУ Владимиру Драбиковскому и президенту ФБУ Михаилу Бродскому с просьбой помочь урегулировать эту ситуацию и предоставить игроку возможность продолжить защищать честь нашей страны на международной арене – так же, как это делают футболисты национальной сборной Украины и представители других команд", – написал Кондратьев.

Позже он сообщил, что ситуация с Коневым разрешилась, однако игрок не примет участие в грядущих матчах квалификации Евробаскета-2025.

"Ситуация с Владимиром Коневым решена и сейчас игрок направляется в Днепр. К сожалению, сыграть за национальную сборную Украины в этом окне Владимир не сможет.

Благодарю всех, кого беспокоила эта ситуация. Спасибо ФБУ и лично Михаилу Бродскому и всем мощным людям, с кем общался по телефону для решения этого вопроса.

Важность Конева для сборной сопоставима с важностью, например, Зинченко или Довбика для футбольной сборной. Трудно представить, если бы Зинченко и Довбик приехали в Украину, а их потом не выпустили за границу играть за сборную. Надеюсь, подобная ситуация больше не повторится", – написал Кондратьев.

Напомним, украинские баскетболисты потерпели 4 поражения в 4 поединках отбора на чемпионат Европы-2025: "сине-желтые" уступили Словении (73:87) и Португалии (77:79), а также дважды проиграли Израилю (73:86, 75:88).

После четырех туров украинцы (0 побед) занимают последнее четвертое место в таблице квартета A. Лидируют Словения и Израиль, одержавшие по 3 победы. На третьей позиции – Португалия (2 победы).

На чемпионат Европы из группы, где выступает сборная Украины, выйдут три лучшие команды. "Сине-желтые" сохраняют шансы попасть на континентальное первенство: для этого им нужно в последних матчах победить словенцев и португальцев, а также надеяться, что Израиль обыграет Португалию. При таких раскладах украинцы смогут опередить португальцев в борьбе за третье место.

Номинально домашний матч против Словении сборная Украины проведет 21 февраля в латвийской Риге, после чего 24 февраля на выезде сыграет с Португалией.

К решающим матчам отбора на Евробаскет-2025 украинцы готовятся под руководством Айнарса Багатскиса, который в конце декабря прошлого года сменил на посту Виталия Степановского. Ранее латвийский специалист уже возглавлял "сине-желтых" с мая 2019-го по март 2023 года.

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