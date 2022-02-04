"Сняли скальп" со второго гранда: "Атлетик" на последней минуте выбил "Реал" из Кубка Испании

"Сняли скальп" со второго гранда: "Атлетик" на последней минуте выбил "Реал" из Кубка Испании

Андрей Лунин просидел весь матч в запасе.

"Атлетик" Бильбао в рамках 1/4 финала Кубка Испании победил на своем поле мадридский "Реал" со счетом 1:0 .

Отметим, что ворота Королевского клуба в этой встрече защищал основной голкипер – Тибо Куртуа, а не украинец Андрей Лунин, которому до этого главный тренер Карло Анчелотти доверял место в рамке во время кубковых баталий.

Единственный гол в этом противостоянии был забит на 89 минуте – автором победного мяча "басков" стал Алехандро Беренгер.

Таким образом, победив "Реал", баскский коллектив пробился в полуфинал турнира. Интересно, что раньше от ног футболистов "Атлетика" пострадал и другой гранд испанского футбола — "Барселона". Их "красно-белые" выбили на стадии 1/8 финала.

"Атлетик" взял реванш у "Реала" за недавнее поражение в финале Суперкубка Испании ;

; Также в полуфинале Кубка Испании сыграют "Райо Вальекано", "Валенсия" и "Бетис".

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