"Сняли скальп" со второго гранда: "Атлетик" на последней минуте выбил "Реал" из Кубка Испании

Андрей Лунин просидел весь матч в запасе.
"Атлетик" Бильбао в рамках 1/4 финала Кубка Испании победил на своем поле мадридский "Реал" со счетом 1:0.
Отметим, что ворота Королевского клуба в этой встрече защищал основной голкипер – Тибо Куртуа, а не украинец Андрей Лунин, которому до этого главный тренер Карло Анчелотти доверял место в рамке во время кубковых баталий.
Единственный гол в этом противостоянии был забит на 89 минуте – автором победного мяча "басков" стал Алехандро Беренгер.
Таким образом, победив "Реал", баскский коллектив пробился в полуфинал турнира. Интересно, что раньше от ног футболистов "Атлетика" пострадал и другой гранд испанского футбола — "Барселона". Их "красно-белые" выбили на стадии 1/8 финала.
- "Атлетик" взял реванш у "Реала" за недавнее поражение в финале Суперкубка Испании;
- Также в полуфинале Кубка Испании сыграют "Райо Вальекано", "Валенсия" и "Бетис".
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