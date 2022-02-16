Сняли все вопросы: "Манчестер Сити" с Зинченко деклассировал "Спортинг" в Лиге чемпионов (видео)

Сняли все вопросы: "Манчестер Сити" с Зинченко деклассировал "Спортинг" в Лиге чемпионов (видео)

Украинец вышел на замену во втором тайме.

"Манчестер Сити" уничтожил португальский "Спортинг" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Поединок в Лиссабоне завершился со счетом 0:5 .

Еще в первом тайме подопечные Хосепа Гвардиолы отправили в ворота соперника четыре мяча - отличились Рияд Марез и Фил Фоден, а Бернарду Силву оформил дубль.

Сразу после перерыва Силва мог даже сделать хет-трик, но его третий гол арбитр отменил после просмотра видеоповтора (VAR). Однако на 58-й минуте четвертый гол все же побывал в воротах "львов". Его автором стал Рахим Стерлинг.

Далее "горожане" решили освежить игру заменами и на 61-й минуте на поле вышел Александр Зинченко, начавший матч на скамейке запасных. До финального свистка счет уже не изменился.

Ответный матч между командами состоится 9 марта в Англии. Очевидно, теперь только чудо позволит чемпиону Португалии претендовать на выход в 1/4 финала.

В параллельном матче 1/8 финала ЛЧ ПСЖ на домашней арене в компенсированное время вырвал победу над мадридским "Реалом" - 1:0.

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