"Со мной все ок, хочу отдохнуть": Беленюк прокомментировал расистский конфликт с неизвестными лицами

"Со мной все ок, хочу отдохнуть": Беленюк прокомментировал расистский конфликт с неизвестными лицами

Спортсмен и политик подвергся оскорблениям в центре столицы.

Олимпийский чемпион Игр-2020 в Токио по греко-римской борьбе и народный депутат Украины Жан Беленюк прокомментировал скандал на расовой почве, который у него случился с неизвестными лицами.

"Спасибо всем, кто пишет слова поддержки. Я получил сотни звонков, но уже нет сил что-то комментировать. Со мной все ок. Хочу отдохнуть. Дни после прилета из Токио действительно стали крайне активными.

Спасибо министру Денису Монастырскому и представителям Национальной полиции Украины за оперативную реакцию. Дал все необходимые показания.

Я люблю свою страну, она мне дала все, что имею. Никто меня не заставит уехать, а неадекваты существуют абсолютно везде. Просто иногда они встречаются на нашем пути", - написал Жан.

На Олимпиаде в Токио Беленюк стал единственным украинцем, выигравшим золотую награду.

Всего в активе страны на Играх-2020 19 медалей - одна золотая, шесть серебряных и 12 бронзовых.

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