Со Шведом и Зубковым: "Шахтер" объявил стартовый состав на второй матч в Лиге чемпионов

Донецкий "Шахтер" проведет матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/23 против шотландского "Селтика". Стали известны стартовые составы команд на поединок.

В среду, 14 сентября, состоится матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/23 между донецким "Шахтером" и шотландским "Селтиком".

Команды определились со стартовыми составами на поединок.

"Шахтер": Трубин, Лукас Тейлор, Бондарь, Матвиенко, Конопля, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Мудрик, Швед, Зубков

Запасные: Пятов, Шевченко, Траоре, Кривцов, Сикан, Михайличенко, Криськив, Джурасек, Топалов, Очеретько, Козык, Петряк

"Селтик": Харт, Тейлор, Йенц, Фурухаси, Хакшабанович, Картер-Викерс, О'Райли, Хатате, Макгрегор, Юранович, Жота

Запасные: Бейн, Зигрист, Якумакис, Абада, Муй, Тернбулл, Бернабеи, Абильгор, Маэда, Форрест, Ролстон, Уэлш

Матч "Шахтер" – "Селтик" начнется в 19:45 по киевскому времени. На нашем сайте доступна онлайн-трансляция поединка.

В первом туре подопечные Игоря Йовичевича сенсационно разбили в гостях германский РБ "Лейпциг" со счетом 4:1. Что касается действующего чемпиона Шотландии, то они были избиты в родных стенах "Реалом" (0:3).

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