Со скандальным новичком: "Динамо" назвало заявку на основной раунд Лиги конференций

"Динамо" Киев / © ФК Динамо Киев

Реклама

Киевское "Динамо" назвало заявку на основной этап Лиги конференций сезона-2025/26.

Соответствующий список игроков появился на официальном сайте УЕФА.

В заявку "бело-синих" на матчи основного раунда Лиги конференций попали 29 футболистов, среди которых четыре новичка команды – защитники Василий Буртник и Алиу Тиаре, вингер Шола Огундана и форвард Владислав Бленуце, который уже вляпался в скандал из-за пророссийского контента в соцсетях.

Реклама

В то же время, не нашлось места в списке для вингера Максима Брагару.

Заявка "Динамо" на основной раунд Лиги конференций

Вратари: Руслан Нещерет, Валентин Моргун, Денис Игнатенко, Вячеслав Суркис*.

Защитники: Константин Вивчаренко, Денис Попов, Василий Буртник, Александр Тымчик, Александр Караваев, Тарас Михавко*, Владислав Захарченко*, Кристиан Биловар, Владислав Дубинчак, Алиу Тиаре.

Полузащитники: Александр Яцык, Владимир Бражко, Андрей Ярмоленко, Александр Пихаленок, Назар Волошин, Николай Шапаренко, Валентин Рубчинский, Владислав Кабаев, Виталий Буяльский, Николай Михайленко.

Реклама

Нападающие: Шола Огундана, Анхель Торрес, Эдуардо Герреро, Владислав Бленуце, Матвей Пономаренко*.

* – футболисты, заявленные по списку Б.

В основном этапе Лиги конференций подопечные Александра Шовковского сыграют против шести разных соперников – три матча дома и три на выезде.

Соперниками чемпиона Украины станут "Фиорентина" (Италия), "Кристал Пэлас" (Англия), "Омония" (Кипр), "Зрински" (Босния и Герцеговина), "Самсунспор" (Турция) и "Ноа" (Армения).

Реклама

В стартовом туре третьего по престижности евротурнира киевский клуб 2 октября проведет номинально домашний матч против действующего обладателя Кубка Англии "Кристал Пэлас".

Календарь матчей "Динамо" в основной стадии Лиги конференций

1-й тур: 2 октября, 19:45, "Кристал Пэлас" (Англия), дома

2-й тур: 23 октября, 22:00, "Самсунспор" (Турция), в гостях

3-й тур: 6 ноября, 22:00, "Зрински" (Босния и Герцеговина), дома

Реклама

4-й тур: 27 ноября, 19:45, "Омония" (Кипр), в гостях

5-й тур: 11 декабря, 19:45, "Фиорентина" (Италия), в гостях

6-й тур: 18 декабря, 22:00, "Ноа" (Армения), дома

Восемь лучших команд основной стадии Лиги конференций напрямую попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

Реклама

Ранее сообщалось, что Александр Зинченко не попал в заявку своего нового клуба на еврокубки.