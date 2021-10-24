Со слезами на глазах: Милевский попрощался с фанатами "Динамо" на "Олимпийском" (видео)

В сентябре бывший форвард "бело-синих" объявил о завершении карьеры.

Известный в прошлом нападающий киевского "Динамо" Артем Милевский, который в этом году решил повесить бутсы на гвоздь, попрощался с болельщиками столичного клуба перед матчем 12-го тура УПЛ против "Днепра-1".

36-летний футболист сделал круг почета вокруг поля на НСК "Олимпийский", во время которого пожал руки своим поклонникам и позволил сфотографироваться с собой.

Провожали Милю под песню "Виват, король!". Болельщики на трибунах персонально благодарили Артема, вспоминая лучшие моменты его выступлений за "Динамо". Во время этого трогательного процесса Милевский не смог сдержать слез.

"Динамо" победило "Днепр-1" со счетом 2:0. Киевляне сохранили трехочковый отрыв от "Шахтера" на вершине турнирной таблицы УПЛ.

Большую часть своей карьеры Милевский провел в "Динамо", за которое провел 241 матч и забил 82 мяча;

Артем также поиграл в Турции, Хорватии, Румынии, России, Беларуси и Венгрии;

Его последним клубом был "Минай", из которого он ушел по окончании прошлого сезона;

по окончании прошлого сезона; В составе сборной Украины форвард сыграл 50 матчей и забил 8 мячей.

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