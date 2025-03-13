Со Свитолиной и Костюк: сборная Украины по теннису объявила состав на матчи Кубка Билли Джин Кинг

"Сине-желтые" сразятся за выход в финальную стадию турнира против Польши и Швейцарии.

Женская сборная Украины по теннису назвала состав на матче Кубка Билли Джин Кинг.

В него попали пять теннисисток, среди них – первая и вторая ракетки Украины соответственно Элина Свитолина и Марта Костюк.

Состав Украины на матчи квалификации Кубка Билли Джин Кинг-2025

Элина Свитолина

Марта Костюк

Катарина Завацкая

Людмила Киченок

Надежда Киченок

Украинки будут бороться за выход в финальную стадию Кубка Билли Джин Кинг в обновленном формате отбора: "сине-желтые" 11 апреля сыграют против Польши, а 12 апреля встретятся со Швейцарией.

В финальную стадию Кубка Билли Джин Кинг выйдет сборная-победительница группы. Матчи состоятся в польском городе Радом на закрытом грунтовом корте.

Напомним, женская сборная Украины по теннису дважды в истории играла в финальной части Кубка Билли Джин Кинг: в 2010-м и 2012-м. Тогда в мировую группу выходили восемь команд, которые играли матчи на вылет. Украинки выбывали сразу в первом раунде.

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