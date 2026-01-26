Со Свитолиной: определились четвертьфинальные пары Australian Open-2026

Элина Свитолина / © Associated Press

Состоялись все матчи 1/8 финала Australian Open-2026 в женском одиночном разряде. Следовательно, определились все четвертьфинальные пары турнира.

Борьбу за трофей продолжает и одна из шести украинок, попавших в основную сетку – Элина Свитолина (№12 WTA), которая в 1/8 финала одержала победу над нейтральной теннисисткой с российским паспортом Миррой Андреевой (№7 WTA).

В четвертьфинале первая ракетка Украины посоревнуется с третьей ракеткой мира американкой Кори Гауфф. Этот матч состоится во вторник, 27 января. Начало – не раньше 10:00 по киевскому времени.

Если Свитолина сможет одолеть Гауфф, то в полуфинале сыграет с победительницей поединка между первой ракеткой планеты "нейтральной" белоруской Ариной Соболенко и американкой Ивой Йович (№27 WTA).

Четвертьфинальные пары Australian Open-2026 (женская сетка)

Елена Рыбакина (Казахстан) – Ига Швентек (Польша)

Арина Соболенко – Ива Йович (США)

Кори Гауфф (США) – Элина Свитолина (Украина)

Джессика Пегула (США) – Аманда Анисимова (США)

Отметим, что Свитолина уже повторила личный рекорд на Australian Open, в четвертый раз в карьере выйдя в четвертьфинал на этом турнире Grand Slam (2018, 2019, 2025, 2026). В прошлом году она остановилась в 1/4 финала после поражения от будущей победительницы мэйджора американки Мэдисон Киз.

В целом Элина в четырнадцатый раз в карьере вышла в четвертьфинал на уровне Grand Slam.

Ее лучшими результатами на турнирах Grand Slam остаются выходы в полуфиналы на Wimbledon (2019, 2023) и US Open (2019).

Напомним, в январе 2026 года Свитолина стала чемпионкой турнира WTA 250 в новозеландском Окленде.