Со своей половины площадки: в матче НБА выполнили победный бросок одновременно с сиреной (видео)

Девонте Грэм попал безумной попыткой с почти 19 метров.
Баскетболист "Нью-Орлеана" Девонте Грэм стал героем матча регулярного сезона НБА против "Оклахомы".
За 1,4 секунды до финальной сирены, когда счет в поединке был 110:110, он взял инициативу в свои руки и феерическим дальним броском принес своей команде победу.
Перед этим соперник попал из-за трехочковой дуги и казалось, что матч перейдет в овертайм. Однако Грэм решился попытать счастья броском со своей половины площадки и был вознагражден за смелость. Его команда вырвала победу - 113:110.
Оказалось, что защитник "Нью-Орлеана" в момент решающего броска находился в 18,6 метра от кольца. Это самое дальнее победное попадание с сиреной в НБА за последние 25 лет.
Добавим, что Грэм в этом поединке заработал для своей команды 15 очков, реализовав пять дальних бросков из 14 попыток.
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