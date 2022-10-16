Со своей половины поля: Ярмоленко отличился красивым ассистом в чемпионате ОАЭ (видео)

На счету Андрея 2 гола и 3 результативных паса в шести матчах за "Аль-Айн".

Украинский вингер "Аль-Айна" Андрей Ярмоленко сделал голевую передачу в домашнем поединке шестого тура чемпионата ОАЭ с "Аль-Вахдой".

32-летний капитан сборной Украины вышел в стартовом составе и провел на поле 76 минут.

На 57-й минуте Ярмоленко отметился эффектным ассистом: Андрей со своей половины поля пасом нашел партнера по команде Суфине Рахими, а тот технично обработал мяч и ударом из-за пределов штрафной отправил его в ворота соперника.

المباراة تشتعل بهدف العين الثاني..

خروج خاطئ من الشامسي واستغلال رائع من المتألق سفيان رحيمي #العين_الوحدة #دوري_أدنوك . — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 15, 2022

Результативный пас Ярмоленко помог "Аль-Айну" сократить отставание в счете до минимума, но избежать поражения команде Сергея Реброва не удалось. Матч завершился со счетом 2:3 .

Добавим, что в текущем сезоне Ярмоленко провел шесть поединков за "Аль-Айн" в чемпионате ОАЭ, в которых забил два гола и отдал три ассиста.

После шести туров подопечные Реброва с 10 очками занимают четвёртое место в турнирной таблице. Лидирует "Шарджа" - 13 баллов и игра в запасе.

Напомним, что Ярмоленко подписал контракт с "Аль-Айном" в середине июля, он рассчитан до конца сезона-2022/23. Украинец пришел в команду из ОАЭ в статусе свободного агента после того, как у него завершилось соглашение с лондонским "Вест Хэмом".

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