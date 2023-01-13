Со звезды "Манчестер Сити" сняли обвинения в семи случаях сексуального насилия

Еще два преступления, в которых подозревается француз, присяжные рассмотрят на следующем заседании.

Защитника "Манчестер Сити" Бенжамена Менди, которому ранее выдвинули обвинения в сексуальном насилии, признали невиновным в семи из девяти таких случаев.

Об этом сообщил "Манчестер Сити" на своем официальном сайте.

"Вердикт суда Честера – присяжные признали Бенжамена Менди невиновным по семи пунктам обвинения. По двум пунктам обвинения суд присяжных приостановлен, судебное разбирательство окончено. Учитывая наличие открытых вопросов, связанных с этим делом, клуб пока не в состоянии давать дальнейшие комментарии", – говорится в заявлении клуба.

Как сообщает BBC, еще два преступления, в которых обвиняется 28-летний француз – один эпизод изнасилования и одна попытка изнасилования – присяжные рассмотрят на следующем заседании. Оно назначен на 26 июня.

Напомним, что в связи с обвинениями в изнасиловании Менди был арестован и с августа 2021 года по январь 2022 года находился в тюрьме. В январе прошлого года футболист был освобожден под залог.

Менди перешел в "Манчестер Сити" в 2017 году. Он провел в составе "горожан" 49 матчей и забил 2 гола. После попадания в скандал с изнасилованием клуб отстранил Бенжамена от занятий с командой на время полицейского расследования.

Также на счету Менди 10 поединков в футболке сборной Франции.

Читайте также:

CAS отклонил иск "Шахтера" против ФИФА из-за нового трансферного правила, которое лишило клуб легионеров

С Месси, но без Роналду: ФИФА назвала претендентов на звание лучшего игрока года

ФИФА объявила номинантов на Премию Пушкаша за лучший гол года (видео)