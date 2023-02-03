Со звезды "Манчестер Юнайтед" сняли обвинения в изнасиловании и избиении своей девушки: что известно

С полузащитника "Манчестер Юнайтед" Мейсона Гринвуд сняли все обвинения по делу об изнасиловании, избиении и угрозах убийством в адрес его девушки – модели Герриет Робсон.

Об этом сообщает издание Metro.

Гринвуд был задержан в конце января 2022 года. Его возлюбленная обвинила футболиста в домашнем насилии. В сторис Instagram она опубликовала фотографии с многочисленными следами побоев, а также аудиозапись, на которой ее принуждают к сексу.

В феврале Мейсона отпустили под залог на время дальнейшего расследования, однако из-за нарушения условий освобождения 15 октября футболиста снова арестовала полиция, поскольку он контактировал с девушкой, которая обвинила его в изнасиловании.

"Учитывая широкое освещение этого дела в СМИ, будет справедливо поделиться новостью о том, что 21-летний мужчина, арестованный и обвиненный в связи с расследованием, начатым в январе 2022 года, больше не подлежит уголовному преследованию в связи с этим", – сообщила глава службы социальной защиты Микаэла Керр.

Напомним, на время расследования "Манчестер Юнайтед" отстранил нападающего от игр и тренировок. Последний раз англичанин выходил на поле в поединке АПЛ против "Вест Хэма" 22 января прошлого года.

Мэйсон Гринвуд: карьера и достижения

Гринвуд является воспитанником "Манчестер Юнайтед", а за первую команду МЮ выступает с 2018 года. В составе "красных дьяволов" он провел 129 матчей и забил 35 голов.

В 2020 году Мэйсон дебютировал за сборную Англии, но на Евро-2020, где команда Гарета Саутгейта дошла до финала, он не поехал из-за травмы.

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