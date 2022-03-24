Соберут гуманитарку беженцам: каталонская "Барселона" приобщилась к помощи украинскому народу

"Блаугранас" сотрудничает с Красным Крестом.

"Барселона" решила помочь украинским беженцам в Каталонии, покинувшим страну из-за вторжения российских оккупационных войск на территорию Украины.

Об этом сообщается на официальном сайте каталонского клуба.

"Сине-гранатовые" в сотрудничестве с Красным Крестом организовали сбор продуктов для младенцев и детей, прибывших в Каталонию с семьями.

В ближайшее время у стадиона Камп Ноу будут открыты пункты сбора сухого детского питания, фруктов, овощей, мяса, печенья и сока.

Отмечается, что фанаты каталонского клуба могут совершить денежное пожертвование.

Напомним, что болельщики мадридского "Реала" выразили поддержку украинцам, которые сейчас защищают родину от российских захватчиков.

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