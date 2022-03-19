Соберут средства для Украины: соперник "сине-желтых" на ЧМ-2022 проведет товарищеский матч со сборной Польши

Соберут средства для Украины: соперник "сине-желтых" на ЧМ-2022 проведет товарищеский матч со сборной Польши

Спарринг состоится в четверг, 24 марта.

Сборные Шотландии и Польши проведут товарищеский матч в поддержку Украины.

Об этом сообщается на официальном сайте Шотландской футбольной ассоциации

Поединок состоится в четверг, 24 марта, в Глазго.

Отмечается, что 10 фунтов с каждого проданного билета будут пожертвованы ЮНИСЕФ для помощи Украине и беженцам. Также болельщики смогут сделать дополнительное пожертвование при покупке билетов.

На матч Шотландия – Польша уже продано 25 тысяч билетов. Стадион Хэмпден Парк в Глазго вмещает около 52 тысяч зрителей.

Напомним, что 24 марта Шотландия должна была сыграть с Украиной в полуфинале плей-офф квалификации чемпионата мира-2022, но матч был перенесен на июнь из-за российского вторжения в Украину. Встреча Польши с Россией была отменена из-за дисквалификации последней.

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