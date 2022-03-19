Соберут средства на аукционе: еще один клуб АПЛ не обошел беду Украины (фото)

Соберут средства на аукционе: еще один клуб АПЛ не обошел беду Украины (фото)

"Норвич" продаст лимитированную версию формы.

"Норвич" запустил аукцион для сбора денег для Украины, продолжающей бороться с российскими оккупантами.

Об этом сообщает пресс-служба клуба в Instagram.

Команда вышла на разминку перед матчем с "Брентфордом" в специальной тренировочной форме с флагами Украины. После нее игроки "канарок" оставили на ней свои подписи.

Данная форма была выставлена на аукцион, средства с которого пойдут на гуманитарную помощь для украинцев. Ознакомиться и купить лоты можно здесь.

Читайте также:

Соберут средства для Украины: соперник "сине-желтых" на ЧМ-2022 проведет товарищеский матч со сборной Польши

Английский клуб пожертвует Украине весь доход по продаже билетов на матч против команды российского олигарха

Скрыл украинскую символику: российский телеканал подменил кадры после выхода и гола Ярмоленко в Лиге Европы (видео)