Соберут средства на аукционе: еще один клуб АПЛ не обошел беду Украины (фото)

"Норвич" продаст лимитированную версию формы.
"Норвич" запустил аукцион для сбора денег для Украины, продолжающей бороться с российскими оккупантами.
Об этом сообщает пресс-служба клуба в Instagram.
Команда вышла на разминку перед матчем с "Брентфордом" в специальной тренировочной форме с флагами Украины. После нее игроки "канарок" оставили на ней свои подписи.
Данная форма была выставлена на аукцион, средства с которого пойдут на гуманитарную помощь для украинцев. Ознакомиться и купить лоты можно здесь.
Читайте также:
Соберут средства для Украины: соперник "сине-желтых" на ЧМ-2022 проведет товарищеский матч со сборной Польши
Английский клуб пожертвует Украине весь доход по продаже билетов на матч против команды российского олигарха
Скрыл украинскую символику: российский телеканал подменил кадры после выхода и гола Ярмоленко в Лиге Европы (видео)