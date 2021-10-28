Собирается избежать ошибок Руиса: Усик рассказал, как будет праздновать победу над Джошуа

Собирается избежать ошибок Руиса: Усик рассказал, как будет праздновать победу над Джошуа

Украинец намерен подойти в хорошей форме к бою-реваншу.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Александр Усик заявил, что не собирается уподобляться Энди Руису, который после победы над Энтони Джошуа в июне 2019 года забросил тренировки и набрал лишний вес. Тогда британец наказал за это мексиканца, отвоевав свои титулы в реванше.

"Не намерен праздновать победу над Джошуа так, как это делал Энди Руис. Даже сейчас за обеденным столом пока все наслаждаются вином, я продолжаю наслаждаться вкусом негазированной воды", - цитирует Усика британское издание Daily Mail.

Украинский боксер также рассказал, что делал ночью после победы над Джошуа в Лондоне.

"После победы вернулись в гостиницу. Мне заказали вкусную еду. Остался в номере, попытался заснуть, но так и пролежал без сна в постели до утра. Что ел? Куриный суп и гречку с грибами", - рассказал Усик.

Как сообщалось ранее, Джошуа активировал опцию реванша, которая была прописана в контракте на первый поединок с украинцем. По словам промоутера британского боксера Эдди Хирна , реванш планируют на март 2022 года.

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В ночь на 26 сентября Усик победил Джошуа единогласным судейским решением — 117-112, 116-112 и 115-113. и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе.

единогласным судейским решением — 117-112, 116-112 и 115-113. и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе. В активе 34-летнего Усика 19 побед (13 - нокаутом) в 19 поединках. Три из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В активе 31-летнего Джошуа 24 победы (22 - нокаутом) и два поражения.

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