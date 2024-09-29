"Собираюсь нокаутировать этого урода": Фьюри оставил грозное послание Усику перед реваншем

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри озвучил свои намерения на бой-реванш против обладателя титулов WBA, WBO, WBC и IBO Александра Усика.

"Цыганский король" заявил, что намерен победить украинского боксера нокаутом.

"Все очень просто. Я должен нокаутировать этого урода, я не скрываю этого. Я считаю, что перебоксировал его в первом бою. Я уверен, что победил его по очкам, но в этот раз я не буду туда выходить ради победы судейским решением.

Я помню, как хорошо отбоксировал в первом бою с Уайлдером, но мне не отдали победу решениям. Во втором бою с Уайлдером я вышел, чтобы нокаутировать этого урода, и мы знаем, что произошло. Во втором поединке с Усиком я собираюсь нокаутировать этого ублюдка", – приводит слова Фьюри talkSPORT.

Реванш Усик – Фьюри состоится 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). На кону будут стоять все титулы, которыми владеет украинский боксер.

В отличие от первого боя, в этот раз на кону не будет стоять звание абсолютного чемпиона мира, поскольку ранее Александр отказался от титула IBF. Теперь им владеет Даниэль Дюбуа, который уже успел защитить его, нокаутировав Энтони Джошуа.

Усик – Фьюри: итоги первого боя

В ночь на 19 мая 2024 года Усик победил Фьюри раздельным решением судей (115-112, 114-113, 113-114) в главном поединке боксерского шоу в Эр-Рияде. В конце девятого раунда Александр отправил соперника в нокдаун.

На нашем сайте можно посмотреть видео лучших моментов боя Усик – Фьюри, а также видео эмоциональной реакции украинца после победы над британцем.

Таким образом, Александр защитил пояса WBO, WBA, IBO и IBF, а также отобрал у "Цыганского короля" титул WBC. Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

До этого последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому Усик стал первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

Читайте также:

Усик – Фьюри: букмекеры определили фаворита боя-реванша

Тренер Дюбуа требует реванша с Усиком – промоутер украинского чемпиона ответил

"Ты дал им обоим настоящий урок бокса": Фьюри обратился к Усику после боя Джошуа – Дюбуа (видео)