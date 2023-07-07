"Собираюсь шокировать мир": Дюбуа сделал громкое заявление по поводу чемпинского боя против Усика

Британский боксер супертяжелого веса Даниэль Дюбуа отреагировал на официальное объявление боя с чемпионом мира по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александром Усиком.

Дюбуа самоуверенно заявил, что не сомневается в победе над украинцем, которого он собирается лишить чемпионских титулов.

"Я с нетерпением жду того момента, когда смогу бросить вызов Александру Усику, и уверен, что вернусь в Великобританию с поясами.

Он – великий боец, и я его уважаю, но сейчас настало мое время. Я собираюсь шокировать мир и показать людям, насколько действительно крут в ринге Дэниэль Дюбуа", – сказал британский боксер.

Ранее сообщалось, что Усик отреагировал на оглашение боя с Дюбуа.

Бой Усик – Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве. На кону будут стоять все чемпионские пояса, которыми владеет украинец.

В последний раз Александр выходил в ринг в августе прошлого года, когда победил британца Энтони Джошуа в реванше, который состоялся в городе Джидда (Саудовская Аравия). Таким образом, украинец защитил все титулы, отобранные у Эй Джея осенью 2021 года, а также завоевал вакантный пояс журнала The Ring.

В активе 36-летнего Усика 20 побед (13 – нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 25-летнего Дюбуа 19 побед (18 – нокаутом) и единственное поражение в ноябре 2020 года от своего соотечественника Джо Джойса.

В последнем своем поединке в декабре 2022 года Даниэль в третьем раунде нокаутировал южноафриканца Кевина Лерену.

Напомним, 29 апреля Усик должен был биться с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира, но стороны не смогли согласовать условия контракта на поединок, из-за чего он был отменен.

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