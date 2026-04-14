"Собираюсь снести ему голову": Верховен пригрозил Усику перед боем

Нидерландский кикбоксер Рико Верховен сделал громкое заявление перед боем против чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC и IBF Александра Усика.

Об этом сообщает talkSPORT.

Верховен дерзко заявил, что собирается "снести Усику голову".

"Собираюсь снести ему голову. Вот что я сделаю. Как я уже говорил, я тяжелее примерно на 50-55 фунтов. То есть как только я в него попаду — это будет что-то другое.

Это возможность для меня. Я шокирую мир перед пирамидами, в этой безумной атмосфере. Это просто… О боже, мне это нравится. Вот почему я так взволнован.

Когда я попадаю, я попадаю. Как я уже говорил, за этими ударами стоит большая масса. Так что, конечно, в кикбоксинге я привык больше бить ногами и делать свою работу, но теперь у нас есть возможность больше работать руками", — сказал Верховен.

Поединок между Усиком и Верховеном по правилам бокса состоится 23 мая в Египте, в Пирамидах Гизы. На кону будет стоять пояс WBC в супертяжелом весе — это будет добровольная защита титула украинцем.

Усик впервые в карьере будет биться не с профессиональным боксером, а с представителем другого вида единоборств. В профессиональном боксе на счету 39-летнего украинца 24 победы (15 — нокаутом) в 24 поединках.

Александр последний раз выходил в ринг в июле 2025 года, когда нокаутировал британца Даниеля Дюбуа и в третий раз в карьере завоевал звание абсолютного чемпиона мира. Сначала он собрал все пояса в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), затем дважды — в хевивейте.

В ноябре прошлого года Усик отказался от титула WBO, из-за чего потерял звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

36-летний Верховен, которого называют "королем кикбоксинга", считается одним из самых выдающихся кикбоксеров всех времен. За свою карьеру в этом виде спорта он провел 76 боев, в которых одержал 66 побед. Последний раз нидерландец проигрывал еще в январе 2015 года, а с тех пор имеет серию в 22 победы.

Рико больше 11 лет удерживал титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии промоушена Glory. Ему принадлежат многочисленные рекорды Glory, в том числе по наибольшему числу побед в титульных боях (14) и наибольшему числу побед (28) в целом.

В июне 2025 года нидерландец победил россиянина Артема Вахитова, после чего покинул кикбоксинг ради большого вызова в боксе.

На боксерский ринг Верховен выходил только однажды — в апреле 2014 года он нокаутировал во втором раунде венгра Яноша Финферу, после чего продолжил карьеру в кикбоксинге.

