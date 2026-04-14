"Собираюсь снести ему голову": Верховен пригрозил Усику перед боем
Нидерландский кикбоксер настроен одержать сенсационную победу над украинским чемпионом мира по боксу.
Нидерландский кикбоксер Рико Верховен сделал громкое заявление перед боем против чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC и IBF Александра Усика.
Об этом сообщает talkSPORT.
Верховен дерзко заявил, что собирается "снести Усику голову".
"Собираюсь снести ему голову. Вот что я сделаю. Как я уже говорил, я тяжелее примерно на 50-55 фунтов. То есть как только я в него попаду — это будет что-то другое.
Это возможность для меня. Я шокирую мир перед пирамидами, в этой безумной атмосфере. Это просто… О боже, мне это нравится. Вот почему я так взволнован.
Когда я попадаю, я попадаю. Как я уже говорил, за этими ударами стоит большая масса. Так что, конечно, в кикбоксинге я привык больше бить ногами и делать свою работу, но теперь у нас есть возможность больше работать руками", — сказал Верховен.
Поединок между Усиком и Верховеном по правилам бокса состоится 23 мая в Египте, в Пирамидах Гизы. На кону будет стоять пояс WBC в супертяжелом весе — это будет добровольная защита титула украинцем.
Усик впервые в карьере будет биться не с профессиональным боксером, а с представителем другого вида единоборств. В профессиональном боксе на счету 39-летнего украинца 24 победы (15 — нокаутом) в 24 поединках.
Александр последний раз выходил в ринг в июле 2025 года, когда нокаутировал британца Даниеля Дюбуа и в третий раз в карьере завоевал звание абсолютного чемпиона мира. Сначала он собрал все пояса в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), затем дважды — в хевивейте.
В ноябре прошлого года Усик отказался от титула WBO, из-за чего потерял звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
36-летний Верховен, которого называют "королем кикбоксинга", считается одним из самых выдающихся кикбоксеров всех времен. За свою карьеру в этом виде спорта он провел 76 боев, в которых одержал 66 побед. Последний раз нидерландец проигрывал еще в январе 2015 года, а с тех пор имеет серию в 22 победы.
Рико больше 11 лет удерживал титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии промоушена Glory. Ему принадлежат многочисленные рекорды Glory, в том числе по наибольшему числу побед в титульных боях (14) и наибольшему числу побед (28) в целом.
В июне 2025 года нидерландец победил россиянина Артема Вахитова, после чего покинул кикбоксинг ради большого вызова в боксе.
На боксерский ринг Верховен выходил только однажды — в апреле 2014 года он нокаутировал во втором раунде венгра Яноша Финферу, после чего продолжил карьеру в кикбоксинге.
