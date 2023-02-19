Соболь дебютным ассистом помог своему клубу покинуть зону вылета в чемпионате Франции (видео)

Защитник сборной Украины Эдуард Соболь, в январе перешедший из бельгийского "Брюгге" во французский "Страсбур", приложился к победе своей новой команды над "Анже" в домашнем матче 24-го тура Лиги 1.

27-летний украинец вышел на поле в стартовом составе, а на 14-й минуте отличился голевой передачей. Соболь стремительно прошел по левому флангу и прострелил в штрафную на Хабиба Диалло.

Для Эдуарда этот ассист стал дебютным в чемпионате Франции.

Под занавес первого тайма тот же Диалло удвоил преимущество хозяев. Во втором тайме "Анже" удалось отыграть один мяч – Соболь получил желтую карточку на 72-й минуте за фол в собственной штрафной площадке. Пенальти реализовал Набиль Бенталеб, но на большее гости не сподобились.

Матч завершился победой "Страсбура" – 2:1 . Соболь пробыл на поле до финального свистка.

Обзор матча

На счету Эдуарда пять матчей в чемпионате Франции, одна результативная передача.

Благодаря победе "Страсбур" (21 очков) поднялся из зоны вылета на 15-е место. "Анже" (10 баллов) идет на последней, 20-й позиции.

В следующем туре команда Соболя 26 февраля на выезде сыграет с "Клермоном", "Анже" днем ранее примет "Лион".

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