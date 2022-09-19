Соболь сыграл за "Брюгге" несмотря на травму, из-за которой не приедет в сборную Украины: объяснение футболиста

Украинский защитник "Брюгге" Эдуард Соболь неожиданно вышел на поле в матче 9-го тура чемпионата Бельгии против "Стандарда", хотя ранее сообщалось, что он не поможет национальной команде в сентябрьских играх Лиги наций из-за повреждения.

Несмотря на свою травму, Соболь отыграл заключительные 19 минут в выездном матче 9-го тура Лиги Жупиле против "Стандарда", который завершился разгромным поражением "Брюгге" - 3:0 .

Выход украинца на поле вызвал большой общественный резонанс, ведь ранее УАФ сообщила о невозможности защитника помочь сборной Украины в сентябрьских матчах Лиги наций.

"Его выход на поле стал для нас сегодня неожиданностью. Вчера он позвонил главному тренеру и сказал, что у него повреждение, что он нуждается в операции и не сможет принять участие в сборе. Возможно, врач клуба ему разрешил сегодня сыграть? Нам об этом неизвестно", - рассказал Гливинский в комментарии порталу FanDay.

Позже Соболь дал объяснение своей игре за "Брюгге". 27-летний защитник рассказал, что в течение месяца испытывает дискомфорт в области паха, хотя в случае необходимости и может выйти на поле, как это произошло в последнем поединке.

В ближайшее время футболисту будут удалять гематому, чтобы в дальнейшем не было осложнений. Диагноз клубного врача Соболь передал медикам сборной Украины. Эдуард отметил, что после необходимой процедуры не сможет тренироваться как минимум пять дней, но все равно в случае необходимости готов приехать в лагерь сборной Украины.

"Уже месяц я чувствую дискомфорт в области паха. После обследования у меня была обнаружена гематома. Клубные медики ожидали, что эта проблема решится раньше, но так не случилось. И вот буквально вчера главный врач "Брюгге" сказал мне, что для того, чтобы избежать возможных осложнений в будущем, необходимо выкачать кровь из пораженной зоны.

После такой процедуры я не смогу тренироваться как минимум пять дней. Именно эту информацию я сразу сообщил главному тренеру национальной команды Александру Петракову. Понятно, что возвращение в тренировочный процесс всего за два дня до заключительного, третьего матча Лиги наций (и это в случае, если заживление будет происходить без осложнений) делает мои шансы принять участие в игре мизерными.

Но хочу подчеркнуть - я готов даже после процедуры приехать в лагерь сборной и ждать, пока рана заживает, даже не имея возможности тренироваться. Александр Васильевич, поняв суть вопроса, сказал, что в этих матчах я не смогу помочь сборной, что соответствует действительности. Как бы ни досадно мне было это осознавать...

Сейчас эта проблема вызывает ощутимый дискомфорт, однако в случае необходимости я могу выйти на поле. Поэтому главный тренер ("Брюгге - прим.) внес меня в заявку и выпустил на заключительные 20 минут игры.

Однако врачи настаивают на удалении гематомы, говоря, что в дальнейшем могут быть осложнения. Диагноз клубного врача я дал врачам сборной, и они согласились с этим, оценив возможные риски и последствия. Так что мне просто необходимо сделать эту процедуру для того, чтобы продолжить играть в футбол", - цитирует Соболя официальный сайт УАФ.

Национальная команда начала свой сбор 16 сентября в Варшаве. Впереди у украинской сборной три поединка Лиги наций. "Сине-желтые" сыграют с Шотландией 21-го и 27 сентября и с Арменией - 24-го.

По итогам четырех туров сборная Украины лидирует в квартете с 7 очками. В своем стартовом матче Лиги наций-2022/23 "сине-желтые" минимально одолели Ирландию (1:0) , после чего коллектив Петракова в Польше разбил Армению (3:0) и свел в ничью игру с ирландцами (1:1) ;

, после чего коллектив Петракова в Польше и ; После Украины в таблице идут Шотландия (6 очков), Ирландия (4) и Армения (3). Заметим, что украинцы и шотландцы провели на одну игру меньше.

В сентябре украинцы сыграют три решающие встречи в Лиге наций. После выездного матча с Шотландией "сине-желтые" 24 сентября поедут в гости к Армении, а 27 сентября в заключительном поединке в польском Кракове будут принимать тех же шотландцев.

Победитель группы 1 Лиги B, где выступает сборная Украины, получит право провести следующий сезон Лиги наций в элитной Лиге А. Команда, которая займет последнее место в квартете, опустится в Лигу C.

Напомним, сборная Украины не сумела пробиться на Чемпионат мира-2022, который состоится с 20 ноября по 18 декабря в Катаре. В финале квалификации на мундиаль наша команда уступила Уэльсу (0:1).

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